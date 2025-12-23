俳優の高杉真宙（29）と波瑠（34）が23日、結婚を発表した。それぞれ自身のSNSで報告した。2025年も残りわずかとなったが、今年も芸能界からうれしいお知らせが相次いだ一年となった。【写真】天使かな⋯ウエディングドレス姿を添えて結婚報告をした波瑠（2枚目）この日は朝から吉報が舞い込んだ。高杉と波瑠は直筆の署名を添えた文書をそれぞれのSNSに掲載。「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と