広島県内の多くの公立学校では23日が年内最後の登校となりました。24日から待ちに待った冬休みです。「おはようございます！」23日朝、元気な挨拶で登校したのは白島小学校の児童です。県内では、ほとんどの公立の小中学校と高校がことし最後の登校日を迎えました。児童たちはことし1年を振り返りながら、担任から犯罪に巻き込まれないための注意など冬休みの心構えを教わりました。■5年生「年末年始に行く沖縄旅行が楽しみで