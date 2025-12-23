下関市の中学生が来年の干支＝午を描いた絵馬を制作し市内の神社に奉納しました。大坪八幡宮に絵馬を奉納したのは向洋中学校美術部です。地域の神社に親しみを持ってもらおうと大坪八幡宮が学校に制作を依頼し去年から美術部が引き受けています。生徒たちは去年制作したヘビの絵馬から来年の干支＝午を描いた絵馬にかけ替えました。絵馬は縦1メートル、横1.8メートルで青空の下を白馬が力強く駆けていく姿が描かれてい