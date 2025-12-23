生徒たちに自転車を安全に利用しておらおうと、鹿屋市の中学校でスタントマンを使った交通安全教室が開かれました。鹿屋市の第一鹿屋中学校で行われた交通安全教室。生徒たちに交通事故の恐ろしさや交通ルールの大切さを伝え、自転車を安全に利用してもらおうとJA共済連鹿児島や鹿屋警察署などが開いたものです。スタントマンが実際に事故を再現し、生徒たちはその衝撃の大きさを間近で感じていました。(第一鹿屋中