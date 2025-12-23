台湾の中央通信社によると、中国の杭州で27〜28日に開催される中国最大規模の同人イベント「COMICUP」の第32回（CP32）組織委員会は19日、イベントを「新国風専場」に変更し、テーマに沿わない展示物を全て撤去すると発表した。この動きは、出展を事実上、国産IP（知的財産）に限定して日本のIPを締め出すもので、出展ブースの大規模なキャンセルが起きているという。日中関係が緊張する中、中国政府は日本エンタメ規制を継続して