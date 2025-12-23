“盗撮をしていたのではないか”と女子高校生が問い詰めたところ、自転車で逃走、追いついた女子高校生を振りほどき転倒させたとして、自称・神主の男（５２）が逮捕されました。男は自らのスマートフォンを壊してもいて、警察は盗撮行為に及んでいたかについても、慎重に捜査しています。京都府警が暴行の疑いで現行犯逮捕したのは、京都市左京区在住の自称・神主の男（５２）です。府警によると、事件の経緯は次の通りです