きょう未明から早朝にかけ、都内で火事が相次ぎました。午前0時ごろ、品川区中延の「中延商店街」にある2階建ての酒店から火が出ました。消防車など35台が出動し、火はおよそ6時間後に消し止められましたが、火元とみられる酒店が焼け、隣り合う店舗など4棟に延焼し、あわせておよそ100平方メートルが焼けたということです。この火事で40代の男性が煙を吸い、病院に運ばれました。一方、午前4時半ごろ、荒川区東日暮里で通行人から