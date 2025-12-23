中国OPPO（オッポ）のスマートデバイスを販売するオウガ・ジャパン（東京都中央区）は、ハイエンドモデルのスマートフォン「OPPO Find X9（オッポ ファインド エックスナイン）」を2025年12月23日から順次発売する。80Wの急速充電にも対応、7025mAhバッテリー内蔵スウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad」と共同開発したというカメラシステムを搭載。広角・超広角・望遠の3つの5000万画素カメラと200万画素・マルチスペクトルカ