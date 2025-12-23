歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。名古屋でディナーショーを開催したことを報告しました。クリスマス直前の華やかな雰囲気の中、多くのファンが集まりました。 【写真を見る】【 工藤静香 】名古屋でディナーショー開催「全身で歌を受け止めて楽しんでくださっているのがとても伝わりました」工藤さんは、「名古屋観光ホテルのDS（ディナーショー）にいらしてくださった皆様貴重な時間を私にくださり、