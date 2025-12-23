跳ねるといえば、麻雀とうさぎ（？）。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が強烈な跳満を決めたシーンで、控室にいたチームメイトの岡田紗佳（連盟）が、うさぎのように「ぴょん、ぴょん♪」とかわいらしい仕草を見せて、ファンを喜ばせた。【映像】かわいいうさぎ発見！岡田紗佳「ぴょん、ぴょん♪」ポーズ岡田が大喜びしたのは南2局3本場。堀の手元に3面子が完成する超好