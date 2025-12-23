戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。日本の占領下にあった中国の旧満州で終戦間際、2800人を超える日本人の子どもたちが孤児となりました。過酷な幼少期を乗り越え、帰国を果たした女性の戦後80年です。鹿児島市の中村和子さん（84）。30年前に中国人の夫に先立たれ、1人で暮らしています。日本語はほとんど話せません。戦時中、日本の占領下にあった旧満州。3歳で満州に渡り、中心都市の瀋陽で両親らと暮らしていまし