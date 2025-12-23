タイ国籍の当時12歳の少女が東京のマッサージ店で違法に働かされていた事件をめぐり、台湾で拘束された少女の母親がきょう午後、タイへ送還されます。少女を店に紹介した母親について、タイ警察は人身取引などの容疑で逮捕状をとっています。関係者によりますと、タイに到着後、タイ警察が母親の身柄を拘束し、取り調べを行う方針だということです。