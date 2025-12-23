お笑いコンビ『品川庄司』の庄司智春（49）が、次女とのデートショットを公開し、反響が寄せられている。2009年7月に、タレントの藤本美貴と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女の父である庄司だ。【映像】もはやミキティー！話題のデートショット（複数カット）これまでにもInstagramで、キッザニアでモデルデビューした姉妹の様子や、イルミネーションを満喫した際の家族ショットなどを披露してきた。2025年12月21日