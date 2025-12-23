波瑠さん、高杉真宙さん俳優の波瑠さん（34）と高杉真宙さん（29）が結婚したと、それぞれのインスタグラムで23日、公表した。2023年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演し、親交を深めたという。2人は「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」とコメントしている。