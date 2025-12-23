演歌歌手氷川きよし（48）の26年1月28日発売となる新曲「ほど酔い酒」のビジュアルと収録内容が23日、解禁された。約3年ぶりの演歌シングルとなる同曲は、生きづらさを抱える現代を背景に、誰もが経験する小さな失敗や迷いを、寛容な心で受け止めていこうというメッセージが込められている。「ゆるしましょう」というフレーズが印象的だ。公開されたビジュアルは、楽曲の世界観に寄り添う、落ち着いたトーンで構成され、凜（りん）