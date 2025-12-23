歌手の氷川きよしが来年１月２８日に発売する新曲「ほど酔い酒」のニュービジュアルを公開した。約３年ぶりの演歌シングルとなる本作は、生きづらさを抱える現代を背景に、誰もが経験する小さな失敗や迷いを、寛容な心で受け止めていこうというメッセージが込められた「ゆるしましょう」というフレーズが印象的な演歌楽曲となっている。公開されたニュービジュアルは、楽曲の世界観に寄り添う落ち着いたトーンで構成され、凛