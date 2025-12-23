ホッとした表情で仲良く談笑大胆に肩を出し、白いデコルテを惜しげなく見せた黒いドレスを着用し、グラスを片手に談笑している“美女”。北川景子（39）と森田望智（29）である。12月15日、『第50回報知映画賞』の授賞式が都内で行われた。「北川は映画『ナイトフラワー』で２人の子どもを育てるシングルマザーで、ドラッグの売人として生計を立てる母親を演じ主演女優賞を。森田は同映画で、夜は風俗嬢として働く格闘家を演じ、助