資料岡山市空撮 帝国データーバンク岡山支店の調査によると、岡山県の企業における「後継者不在率」は60.1%で、2024年の調査を2.5ポイント上回り、3年ぶりに6割を超えました。 全国平均を10ポイント上回っており、都道府県別の順位は2024年の15位から7位に上昇しました。 業種別では「建設業」が67.1%で最も高くなっています。続いて「不動産業」（66.3％）、「サービス業」（62.5%),、小売業（61.6