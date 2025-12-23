SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車株式会社は、2026年1月9日(金)〜11日(日)に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2026」に出展します。期間中は、SHIBATA RACING TEAMの車両や同社のタイヤ、パーツを実際に確認できるほか、担当者との相談も可能です。 柴田自動車「東京オートサロン2026」出展 出展ブース名：SHIBATIRE【RYDANZ TOPRANK】場所：ホ