福岡市内の多くの小中学校で23日、2学期の終業式が行われました。 福岡市博多区の那珂南小学校ではおよそ520人の児童が体育館に集まり、終業式に臨みました。式では、児童の代表が2学期に頑張ったことを発表しました。■1年・生野滉大さん「2学期、一番頑張ったことは運動会です。ダンスは初めはできなかったけれど、練習をたくさんしてだんだん上手になりました。」 教室に戻った児童たちは、先生から通知表を受け取りまし