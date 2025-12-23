大気汚染は人々の健康に甚大な悪影響を及ぼしており、人間にとって最も深刻な健康リスクであるといわれています。オーストラリアの研究チームが行った新たな研究では、よく知られている必須栄養素のビタミンCを摂取することが、大気汚染から肺を守るのに役立つ可能性があると示されました。Vitamin C attenuates low-level PM2.5 exposure-induced lung inflammation and mitochondrial loss - ScienceDirecthttps://www.sciencedi