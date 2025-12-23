INSIGHT WORKS株式会社（本社：横浜市、代表：堀 雄太）が運営するサウナブランド「kokolo sauna(R)（ココロサウナ）」のチラー水風呂「Hagoromo1（ハゴロモワン）」シリーズが、累計導入台数50台を突破しました。高い冷却性能と洗練されたデザイン性がホテル・リゾート業界で高く評価され、同市場で急速にシェアを拡大。2023年11月の発売開始からわずか2年での達成となりました。 kokolo saunaチラー水風呂「Hagoromo1」シリ