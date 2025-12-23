『アバター』の出演オファーを断り、大金をフイにした！と、これまで何度も後悔を口にしてきたマット・デイモン。同作の生みの親ジェームズ・キャメロン監督によれば、実際は「いくぶん違っていた」ようだ。【写真】アカデミー賞作品賞ノミネート予想ランキングTOP10＜フォトギャラリー＞マットは2021年のカンヌ国際映画祭で、キャメロン監督からジェイク・サリー役のオファーを受け、利益の10％を受け取る条件を提示されたと