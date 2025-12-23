¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¡ÊÂè62²ó¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¸µÉ×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬Ìä¡£Èà¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬½ÅÂç»ö¼Â¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈºÆ²ñ¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó