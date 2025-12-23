大人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした2026年の恵方巻の予約受付がスタート！2026年は、白を基調にした「鶴丸国永」の恵方巻が登場します☆ ファミリーマート「刀剣乱舞ONLINE」鶴丸国永の恵方巻 価格：2,000円（税込）予約期間：2025年12月19日（金）〜2026年1月28日（水）9:00サイズ：（約）各長さ9cm×直径4.5cm具材：サラダチキンマヨネーズ和え、新生姜入りポテトサラダ、玉子焼、酢れんこん