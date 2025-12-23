「ミズノベースボールドリームカップ」の全国大会ファイナルラウンド（Ｒ）は２１日、甲子園球場で準決勝と決勝が開催される予定だったが、雨天により試合は中止。ファイナルＲに進んだ８チームは、各３０分ずつ芝生部分で記念撮影などを行った。同大会は「ミスを怒らず、みんなで助け合う」を掲げ、選手に楽しんでプレーしてもらうために、指導者・保護者が怒ることは厳禁。リエントリー制度の採用、ユニホームや用具がそろっ