四万十市の神社に中学生が描いた2026年の干支「馬」のビッグサイズの絵馬が奉納されました。疾走感のある白い馬ー。四万十市の不破八幡宮に奉納されたビッグサイズの絵馬です。四万十市の不破八幡宮では、本殿の前にまいとし地元の生徒たちなどが干支を描いた、横・1メートル80センチ、縦・90センチの大きな絵馬を飾っています。2026年の絵馬を手掛けたのは中村中学校の美術部の生徒たちで、部員6人が神事に参加して絵