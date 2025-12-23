2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」。Phoenixxはその第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」について、開催日程と会場の変更を発表しました。会期は3月20日と21日に当初3月13日（金）と14日（土）の2日間で発表されていた開催日は、3月20日（金・祝）と21日（土）に変更されました。20日はビジネスデー、21日が一般公開日となります。会場はIMAGINUSに当初、