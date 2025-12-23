オリックス・東松快征投手が２３日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、５０万円増の年俸６５０万円でサインした（金額は推定）。「来年は自分の中でも飛躍の年にしたいと思っているので、チームの戦力として頑張りますと伝えました」と席上でのやり取りを振り返った。享栄（愛知）から２３年ドラフト３位で入団し、プロ２年目の今季は救援として自身初の開幕１軍入り。７月１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でプロ