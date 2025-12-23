首相官邸で開かれた大規模太陽光発電所の課題解決に向けた関係閣僚会議＝23日午前政府は23日、大規模太陽光発電所（メガソーラー）の課題解決に向けた関係閣僚会議を開き、規制強化策を盛り込んだ対策パッケージを取りまとめた。市場価格に上乗せして電気を買い取る制度について、2027年度以降の新規事業に対する補助を廃止する方針を明記。環境破壊の恐れがある開発に歯止めをかけ、安全性や生態系への不安払拭につなげる狙い。