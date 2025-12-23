政府は23日の閣議で、来年2月1日で定年退官する岡正晶最高裁判事の後任に、大阪弁護士会の阿多博文氏を充てることを決めた。発令は同2日以降の予定。【最高裁判事】阿多博文氏（あた・ひろふみ）京大院修士課程修了。90年弁護士登録。日弁連司法制度調査会委員長や同志社大法科大学院客員教授などを務めた。65歳。