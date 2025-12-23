南砺市の伝統工芸、井波彫刻の巡回展がアメリカでおよそ1か月間開催され、きのう成果を報告しました。報告会には、井波彫刻協同組合の組合員や地域住民らが参加しました。巡回展は、井波彫刻に感銘を受けたというアメリカの学生が企画しました。先月からおよそ1か月にわたり、ニューヨークやワシントン、ハワイなど7都市・10会場で井波彫刻をPRしました。それぞれの会場では、組合員が歴史や技術の高さを伝えたほか、