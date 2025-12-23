南砺市が運営する2つの公立病院の再編をめぐり、市は広報誌などを使って丁寧な説明を行う方針です。南砺市議会で開かれた、医療のあり方を検討する委員会では、市内公立病院の再編方針について話し合いました。人口減少を背景に、南砺市は市内の2つの公立病院を再編する方針です。南砺市民病院を、手術や救急などを担う急性期医療の中核拠点とし、もう一つの南砺中央病院は、リハビリや療養など回復期医療を担う病院とする考えです