消防によりますと、きょう午前11時45分ごろ、名古屋市千種区の名古屋大学から「掃除中、何らかの薬品が爆発した」と消防に通報がありました。 【現場の画像】｢掃除中 何らかの薬品が爆発した｣と名古屋大学から通報 けが人がいるとの情報も 千種区 けが人がいるとの情報も入っていて、消防が現場で対応にあたっています。 現場の様子を画像で掲載しています。