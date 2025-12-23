俳優北村匠海（28）が23日、都内で、パソコンなどの商品開発、販売を行うDynabookの新CM、ブランドアンバサダー発表会に出席した。挑戦する若者の後押しをテーマしたCMにちなんで、来年挑戦したいことを問われると「旅」と書き「何も持たずリュック1つで行きたい。毎年行ってるような気もして、でも、毎年できてないのかなと思う。来年こそというか、そろそろ計画性のない旅をしたいなと思います」と話した。挑戦については「ずっ