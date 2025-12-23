フタバ食品は、2028年1月の操業開始を目指し、新工場「鹿沼工場」を栃木県鹿沼市深津の鹿沼インター産業団地に建設する。創業80周年記念式典の中で計画の概要を示し、今後の成長を支える中核拠点と位置づけた。新工場ではアイスクリーム類をはじめ、中華饅頭、マロングラッセ、ゼリーの4品目について製造ラインを新設する。受注に対して生産が追い付いていない現状を踏まえ、生産体制を再編し、アイスクリームや中華まんなどの