ヤマキは11月中旬、立命館大学、武庫川女子大学本田研究室、早稲田大学野中研究室と共同で、第4回「かつお節ワークショップ」を開催した。今年は「かつお節・だしの価値・魅力を未来へ伝えるアイデアを共創」をテーマに38人の学生が参加。調理科学とシステムデザインの手法を通じ、かつお節・だしの魅力を新たな視点で捉え直し、未来の食文化へとつなぐアイデア創出に取り組んだ。ヤマキと立命館大学はイノベーション創出人材