12月21日に放送されたフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』に村重杏奈が出演し、男性を好きになる上で重要な要素を明かした。【関連】村重杏奈、“SNSで大バズり”8歳弟の芸能活動に言及「お仕事もお話いただいたら頑張ろうって感じ」番組の占いで過去にいい雰囲気になった男性がいたが匂いが合わなかったのではないかと指摘されると、村重は「私が男性のことを匂いで好きになるの気付いてますか！？」と驚いた。その上