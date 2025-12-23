幾田りらの新曲「Latata」が、2026年1月1日より全国で放映となるヤマザキ『ランチパック』のTVCMに起用される。 （関連：米津玄師、Vaundy、アジカン、幾田りら、ポルカ、SHISHAMO……2025冬アニメを彩るJ-POP楽曲たち） 本CMには小芝風花が出演し、ランチパックを食べ笑みをこぼす姿が、軽やかな音楽と共に収められた映像となっている。特設サイトでは、CMのメイキングや幾田のスペシャルインタビューも公開中だ。