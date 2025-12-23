ダイソーをパトロール中に見つけたキッチングッズ。大きめのクリップで、裏面にマグネットが付いているのがポイント。実際に使ってみると想像とはちょっと違いましたが、とある使い方で毎日愛用しているのでご紹介させてください！￥110（税込）とプチプラなので、お買い物の際はぜひチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネット付クリップ（黒）価格：￥110（税込）サイズ（約）：5cm販売ショッ