観光経済新聞社は、第39回「にっぽんの温泉100選」を発表した。旅行会社やオンライン旅行会社（OTA）関係者による投票によって選出するランキングで、トップは昨年に引き続き、草津温泉だった。2位以下は、下呂温泉、道路温泉、別府八湯温泉、登別温泉、有馬温泉、芦原温泉、指宿温泉、城崎温泉、黒川温泉の順となった。あわら温泉が23位から7位、山代温泉が25位から14位、山中温泉が39位から19位、宇奈月温泉が41位から28位に上昇