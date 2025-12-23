令和トラベルは、会員制度「NEWTエリートプログラム」を12月10日に開始した。ステータスはグリーン、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドの4段階で、ポイント還元率は順に2％、3％、4％、5％。昇格条件は、ゴールドが予約1件の完了、プラチナが3件または合計300,000円の旅行の完了、ダイヤモンドが5件と合計500,000円の旅行の完了で、ツアーとホテルの最低価格保証、キャンセル補償、現地での24時間日本語サポートを付帯する。プラチ