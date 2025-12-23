エア・ドゥとジャパン・エア・トラベル・マーケティングは、2026年元旦の「新千歳空港“初”初日の出 遊覧フライト」搭乗者全員に、韓国・清州行往復航空券をプレゼントする。2026年元日に実施予定の初日の出フライトは、札幌/千歳を午前5時50分に出発し、襟裳岬上空で初日の出を鑑賞した後、午前7時25分に札幌/千歳に戻る。機材はボーイング737-700型機を使用する。ツアーの特典としてオリジナル搭乗証明書、卓上カレンダー、お正