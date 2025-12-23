細々としたものをついポイポイと入れてしまう冷蔵庫のドアポケット。いくら片付けてもすぐに散らかってしまうのが悩みでした。そんな時に見つけたセリアの収納グッズ。ドアポケットに使える収納ケースなのですが、仕切りにもなる優れもの！フックの位置を変えられるので、ポケットの深さに合わせて使えて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：冷蔵庫ドアポケット収納ケース（スリム）価格：￥110（税込）サイズ（