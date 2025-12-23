新助っ人のカナリオは右の強打者として活躍が期待される(C)Getty Images西武は12月22日、元パイレーツ外野手、アレクサンダー・カナリオと元ヤンキースの右腕、アラン・ワイナンスとの契約合意を発表した。カナリオはドミニカ共和国出身の25歳、185センチ、97キロと恵まれた体格からなる右の強打者。23年にカブスでメジャーデビューを果たすと、今季はパイレーツに移籍。87試合に出場、打率.218、6本塁打。メジャー通算108試合