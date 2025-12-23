上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎え、天皇皇后両陛下や皇族方の祝賀を受けられました。上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられ、お住まいの赤坂御用地内の仙洞御所では祝賀行事が行われています。天皇皇后両陛下は23日午前、上皇さまの誕生日を祝うため、仙洞御所を訪問されました。これに先立ち、両陛下の長女・愛子さまも仙洞御所に到着されました。上皇さまは、上皇后さまとともに両陛下や秋篠宮ご夫妻をはじめとする皇族方か