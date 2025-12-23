配車やデリバリーサービスを展開するUberとLyftが、中国の検索エンジンなどを展開する大手ハイテク企業であるBaidu(百度)と提携し、2026年からロンドンでロボタクシーサービスを開始する予定だと発表しました。2026年上半期からテスト運用が開始されます。Uber and Lyft plan to bring robotaxis to London in partnerships with China's Baidu - Washington Timeshttps://www.washingtontimes.com/news/2025/dec/22/uber-lyft-pla