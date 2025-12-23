全日空と日本航空は、予約サイトの一部に障害が発生したと発表しました。きょう朝から国際線と国内線の一部の便で、航空券の予約サイトを通じた新規の予約や決済などのサービスが利用できなくなったということです。両社は同じシステムを利用していて、午前10時すぎに、両社ともに復旧したということです。