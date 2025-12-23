北朝鮮が中国向けに作成した来年のカレンダーで、今年オープンしたビーチリゾートを大々的に宣伝していることが分かりました。中国人観光客を呼び込み、外貨を獲得する狙いがあるものとみられます。JNNが入手した、来年、2026年の北朝鮮のカレンダーです。記者「北朝鮮のカレンダーなんですけれども、1月から12月まで、全てのページにビーチリゾートの写真が掲載されています」このビーチリゾートは今年7月、北朝鮮東部・元山に開