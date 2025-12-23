H3ロケット8号機の打ち上げが失敗したことについて、松本洋平文部科学大臣はきょうの記者会見で、「誠に残念」と語る一方、原因究明に向けて有識者会合を、きょう開催すると述べました。H3ロケット8号機は22日、日本版GPS衛星「みちびき5号」を搭載して、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。文科省やJAXAによりますと、ロケットが宇宙空間に入った後、軌道に乗せるために使われる「第2段エンジン」が早期に停止